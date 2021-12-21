Antalya'da zirvede kar, sahilde deniz keyfi

"YILBAŞI ÖNCESİ SEZON AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Saklıkent Kayak Kulübü yöneticisi Osman Özaydın, "İki hafta önceden buraya geldik ve kış sezonuna hazırlandık. İki gün önce kar yağışıyla Saklıkent beyaza büründü. Birkaç gün sonra ikinci yağışı bekliyoruz. Yılbaşı öncesi kayak sezonunu açmış olacağımızı düşünüyorum. Antalya'ya bu kadar yakın bir kayak merkezinin yılbaşı öncesi açılması bizi memnun edecek. Kent sakinleri buraya gelip kar, hemen yarım saat sonra da deniz keyfi yapabilecek" diye konuştu.