Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar

Toros Dağları'nın altında bulunan ve 90 metre derinliğe kadar ulaşan Karain Mağaraları, su altı tutkunlarına görsel şölen sunuyor. 8 kişilik gönüllü çevreci dalgıçlar Kırkgöz Kaynaklarının bulunduğu yerde Toros Dağların'ın altında bulunan suyun çıkış noktalarındaki mağaralara dalış yaptılar. Dalış ekibinin başında olan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, konu ile ilgili “Su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bilinçlendirme yapmak istiyoruz. 8 kişilik dalıcı ekibimiz var. Torosların altı çok müthiş. Bambaşka bir güzelliğe sahip” dedi.

İHA 25.03.2021 - 12:14

Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 1

Antalya’da bir grup çevreci, suyun önemine dikkat çekmek ve kaynaklarını korunmasının önemini vurgulamak amacı ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu başkanlığında, Kırkgöz Kaynakları Karain Mağaraları bölgesinde Toros Dağları'nın altında bulunan su altı mağaralarına dalış gerçekleştirdi.

Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 2

8 kişilik dalgıç ekip, etkinliklerinin adının ‘Suyun gözüne girmek’ olduğunu belirtirken dalış gerçekleştirilen su altı mağaralarında insanlığın var oluşundan bu yana olan bulgulara rastlandığını söylediler.

Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 3

8 kişilik dalgıç ekibi, 30 dakika boyunca 90 metre derinliğe kadar ulaşan mağarada 12 metre derinliğe kadar dalış yapıp su altındaki güzelliklerinin tadını çıkardı.

Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 4

"SU, DAĞIN ALTINDAKİ DELİKLERDEN ÇIKIYOR"

Dalış ekibinin başında olan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, “Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu olarak Kırkgöz Kaynaklarında sualtı mağaralarına gireceğiz, suyun geldiği yere gireceğiz. Etkinliğimizin adı suyun gözüne girmek. Su, dağın altındaki deliklerden çıkıyor. Suyun çıkış yaptığı noktalara girerek, suyun geldiği ilk kaynağa doğru gitmeye çalışacağız” diye konuştu.

Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 5

"TOROSLARIN ALTI ÇOK MÜTHİŞ"

Su kaynaklarını korumaya yönelik bilinçlendirme yapmak istediklerini belirten Gökoğlu, “Amacımız, suyun önemine dikkat çekmek. Su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bilinçlendirme yapmak istiyoruz. 8 kişilik dalgıç ekibimiz var. Torosların altı çok müthiş. Bambaşka bir güzelliğe sahip suyun altı. Torosların altındaki sualtı mağaralarına girdiğinizde uygarlığa ulaşıyorsunuz. İnsanlığın varoluşundan bu yana olan bulgulara ulaşıyorsunuz. Burası Karain bölgesi. Bizim için oldukça önemli” şeklinde konuştu.
Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 6
Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 7
Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 8
Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 9
Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 10
Antalyalı dalgıçlar suyun gözüne daldılar - 11

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