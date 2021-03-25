Antalyalı dalgıçlar, Toros Dağları'nın altına daldılar

Antalya’da bir grup çevreci, suyun önemine dikkat çekmek ve kaynaklarını korunmasının önemini vurgulamak amacı ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu başkanlığında, Kırkgöz Kaynakları Karain Mağaraları bölgesinde Toros Dağları'nın altında bulunan su altı mağaralarına dalış gerçekleştirdi.

8 kişilik dalgıç ekip, etkinliklerinin adının ‘ Suyun gözüne girmek ’ olduğunu belirtirken dalış gerçekleştirilen su altı mağaralarında insanlığın var oluşundan bu yana olan bulgulara rastlandığını söylediler.

Dalış ekibinin başında olan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, “Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu olarak Kırkgöz Kaynaklarında sualtı mağaralarına gireceğiz, suyun geldiği yere gireceğiz. Etkinliğimizin adı suyun gözüne girmek. Su, dağın altındaki deliklerden çıkıyor. Suyun çıkış yaptığı noktalara girerek, suyun geldiği ilk kaynağa doğru gitmeye çalışacağız” diye konuştu.