NTV

Antalya'nın Alpleri Eğrigöl

DHA

Antalya'da Geyik Dağı eteklerindeki, 2 bin 350 rakımdaki saklı güzellik Eğrigöl, görenleri hayran bırakıyor. Doğaseverler bölgeyi 'Antalya'nın Alpleri' olarak nitelendirirken, bölgeye gelecek olanlara da “Lütfen bu güzelliği kirletmeyelim" uyarısında bulunuyor.

  • 1

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri
    Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl, haziran ve temmuz aylarında doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası.
  • 2

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri

    Bir yanda 3-4 metrelik kar kütleleri diğer yanda dağ laleleri, çiğdemler, ters laleler, sümbüller ile onlarca farklı bitkiyle çevrili Eğrigöl, sazan balığının yanı sıra pek çok balık türünü barındırıyor. Göl etrafında koyun ve yaban keçileriyle birlikte boz ayıları, yüksekten uçan kartalları ve şahinleri de görmek mümkün.

  • 3

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri
    Haziran ayı olmasına karşın dağın eteklerinde 3-4 metrelik kar kütleleri ve kar birikintilerini görenler bir yandan kartopu oynayıp karda kaymanın keyfini çıkarırken diğer yandan yemyeşil doğadaki endemik bitki türlerini fotoğraflamayı ihmal etmiyor.
  • 4

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri

    Çevresinde dağ bisikleti, doğa fotoğrafçılığı, kampçılık, tırmanma, kayak ve trekking için ideal olan Eğrigöl, tüm bu özellikleriyle Türkiye'nin 2350 metredeki en canlı gölü özelliğini taşıyor.

  • 5

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri

    Doğaseverler bölgeyi 'Antalya'nın Alpleri' olarak nitelendirirken, bölgeye gelecek olanlara da “Lütfen bu güzelliği kirletmeyelim" uyarısında bulunuyor.

  • 6

    GÖRENLER EVE DÖNMEK İSTEMİYOR

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri

    Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, Eğrigöl'de her yıl mayıs ayının son haftalarında kardan kapanan yolların açıldığını belirterek, “Yolların açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu muhteşem doğanın bize sunduğu şöleni kaçırmamaya çalışıyoruz" dedi.

  • 7

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri

    Eğrigöl'ü görenlerin eve dönmek istemediğini söyleyen Gök, “Burası Antalya'nın saklı bir cenneti. Biz dağcılar ve doğaseverler bu bölgeye Antalya Alpleri diyoruz. Biz haziran ayında geldik buraya ama 3 metre kar var bölgede" diye konuştu.

  • 8

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri

    Gök, Antalya'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki bu güzelliği görmek için çevre illerden de doğa tutkunlarının akın ettiğini söyledi. Cuma Gök, bölgeye Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinden zaman zaman dar toprak yol ve uçurum kenarından yaklaşık 45 kilometre sonra ulaşıldığını sözlerine ekledi.

  • 9

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri
    Eğrigöl'e hayran kalan doğa severler ise haziranın ilk haftası olmasına rağmen hala kar kütleleriyle karşılaştıklarını, endemik türlerin kapladığı bölgeyi herkesin görmesini istediklerini söylerken, 'Lütfen çevreyi kirletmeyelim' uyarısında da bulundu.
  • 10

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri
  • 11

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri
  • 12

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri
  • 13

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri
  • 14

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri
  • 15

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri
  • 16

    antalya, geyik dağı, eğrigöl, antalya'nın alpleri
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin