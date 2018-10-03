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Antalya'nın 'düğmeli evler'i turistlerden ilgi görüyor

Anadolu Ajansı

Antalya İbradı'daki "düğmeli evler" sayesinde, geçen yıla göre turist sayısında artış gözleniyor.

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    Antalya İbradı'da zengin mimari ve renkli kültürel yaşamla bütünleşen "düğmeli evler" turistlerden ilgi görüyor.

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    Bölgede turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, bölgenin turizme açılması ve gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu sayede geçen yıla göre turist sayısında yüzde 100'e yakın artış olduğunu söyledi.

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    Bölgede Almanya, Belçika ve Hollanda'dan turistleri ağırladıklarını anlatan Özgüven, "Düğmeli evleri ve kültürümüzü tek tek anlatıyoruz. Ormana ve Akseki bölgesinde bulunan müzelerimizi gezdiriyoruz" dedi.

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    Alman turist Hartwig Birgit ise, daha önce 2 kez Türkiye'ye gelerek Ormana'da kültür turuna katıldığını ve turu çok beğendiğini belirtti.

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    Turizm operatörü Mehmet Gök de, 2013 yılından bu yana alternatif turizm kapsamında İbradı'ya yabancı misafir getirdiklerini söyledi.

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    Gök, "Turizmin sadece kum, deniz, güneş olmadığını gelen yabancı misafirlere gösterdik. Yayla turizmi her geçen gün değer kazanıyor" dedi.

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