Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaj Plajı, normalleşmeyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

İHA 02.07.2021 - 14:32 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 14:50

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 1

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı, normalleşmenin ilk günlerinde ziyaretçi akınına uğradı.

KAPUTAŞ PLAJI DÜNYADA EN İYİLER ARASINDA

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 2

Altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü plaja, çok sayıda yerli ve yabancı turist geldi. 

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 3

Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park eden ziyaretçiler, daha sonra 187 basamak inerek plaja ulaşıyor.

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 4

Ziyaretçiler hem plajı yüksekten gören seyir noktalarından hem de altın rengi kumların üzerinde selfie yapmayı da ihmal etmedi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 5

Kaş Belediyesi tarafından işletilen plajda corona virüs tedbirleri de ön planda yer alıyor. Plajın girişinde tedbirlere ilişkin bilgiler yer alırken, plajdaki yerleşimin de sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldığı görüldü.

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 6

"RENGİ ÇOK GÜZEL"

Tatilcilerden Duygu Salk, "Kısıtlamalar bizi etkilemişti, şimdi nefes aldığımızı hissediyoruz. Yine sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edip tatilimizi yapacağız” dedi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 7

Görev yaptığı Bitlis’ten memleketi Antalya’ya tatile geldiğini belirten Sinem Gül ise "Bugün Kaputaj Plajı’na geldik ve kalabalık. Suyu çok güzel, buralı olsam da ilk kez geldim. Gelip görülmesi gereken bir yer” diye konuştu.

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 8
Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 9
Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 10
Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 11
Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 12
Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 13
Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 14
Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 15
Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 16
Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi - 17

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