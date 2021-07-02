Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi

Görev yaptığı Bitlis’ten memleketi Antalya’ya tatile geldiğini belirten Sinem Gül ise "Bugün Kaputaj Plajı’na geldik ve kalabalık. Suyu çok güzel, buralı olsam da ilk kez geldim. Gelip görülmesi gereken bir yer” diye konuştu.