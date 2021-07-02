Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'na yoğun ilgi

İHA 02.07.2021 - 14:32 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 14:50
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı, normalleşmenin ilk günlerinde ziyaretçi akınına uğradı.
Altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü plaja, çok sayıda yerli ve yabancı turist geldi.
Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park eden ziyaretçiler, daha sonra 187 basamak inerek plaja ulaşıyor.
Ziyaretçiler hem plajı yüksekten gören seyir noktalarından hem de altın rengi kumların üzerinde selfie yapmayı da ihmal etmedi.
Kaş Belediyesi tarafından işletilen plajda corona virüs tedbirleri de ön planda yer alıyor. Plajın girişinde tedbirlere ilişkin bilgiler yer alırken, plajdaki yerleşimin de sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldığı görüldü.
Tatilcilerden Duygu Salk, "Kısıtlamalar bizi etkilemişti, şimdi nefes aldığımızı hissediyoruz. Yine sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edip tatilimizi yapacağız” dedi.
Görev yaptığı Bitlis’ten memleketi Antalya’ya tatile geldiğini belirten Sinem Gül ise "Bugün Kaputaj Plajı’na geldik ve kalabalık. Suyu çok güzel, buralı olsam da ilk kez geldim. Gelip görülmesi gereken bir yer” diye konuştu.