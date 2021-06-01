Antalya'nın dünyaca ünlü tatil cenneti Çıralı'ya ziyaretçi akını

"BURASI BENİM VAZGEÇİLMEZİMDİR"

Bölgeye tatil yapmak için İstanbul’dan geldiğini belirten Nurcan Yıldız, “8 yıldır aynı yere mutlaka ama mutlaka geliyorum. Burası benim vazgeçilmezimdir. Bütün Türkiye’yi gezdim, ama burası benim için daha başka bir güzel. 7-8 yıldır bu mevsimde ayrı kalabalık oluyor. Eylül’de daha bir yoğun oluyor. Pandemiye rağmen doluluk oranı aynı. Mayıs ayında genelde böyle oluyor” sözlerine yer verdi.