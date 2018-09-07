Antalya'nın eşsiz doğa harikası: Düden Şelalesi

Özellikle bu yıl İranlı turist sayısında gözle görülür bir artışın olduğunu belirten Doğanoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir güzelliği herkesle paylaşmak bizi de mutlu ediyor. Burayı ziyaret eden herkes gördüğü manzara karşısında büyüleniyor. Özellikle yaklaşık 40 metreden denize dökülen su, ayrı bir görsel güzellik oluşturuyor. Antalya'ya gelip de bu güzelliği görmeyen yerli ve yabancı turist yoktur diye düşünüyorum"