Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi'

Antik çağlardan itibaren tarihe tanıklık eden Antalya'nın göz bebeği Kaleiçi, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, dar sokakları ile gezginleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 20.05.2021 - 11:35

Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 1

İçinde korunması gereken 127 sur duvarı, burç, cami, mescit ve kuyu, 356 sivil mimari örneği ev, 93 bahçe ve 25 tabiat varlığının bulunduğu Kaleiçi, Antalya'nın gözde merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor. 

Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 2

Turizmin başkenti Antalya'nın kalbi Kaleiçi, Hadrianus Kapısı, Yivli Minare, Kesik Minare, surlar, mevlevihane, müzeler ve eski evleriyle dar sokaklarını arşınlayan gezginleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 3

Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden olan, antik çağlardan itibaren tarihe tanıklık eden ve her yıl 10 milyondan fazla turiste ev sahipliği yapan Antalya, barındırdığı arkeolojik ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 4

Antalya'nın en çok ilgi çeken yerleşimi ise Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, daracık sokakları ile ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkaran Kaleiçi.

Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 5

Yat limanını hilal gibi saran Kaleiçi'ne kale kapısından giren turistler, Yivli Minare'yi görerek başladıkları turda, 650 yıllık mevlevihane, kentteki ilk cami olan kesik minare camii, surlar, Hadrianus kapısı (üç kapılar) ile büyüleniyor.

Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 6

SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ 356 EV BULUNUYOR

Korunması gereken 127 sur duvarı, burç, cami, mescit ve kuyu, 356 sivil mimarlık örneği ev, 93 bahçe ve 25 tabiat varlığının bulunduğu Kaleiçi, son yıllardaki çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarıyla Antalya'nın parlayan yıldızı oldu.
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 7
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 8
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 9
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 10
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 11
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 12
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 13
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 14
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 15
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 16
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 17
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 18
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 19
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 20
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 21
Antalya'nın geçmişe açılan kapısı 'Kaleiçi' - 22

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