Antalya'nın hanları tarihin izlerini günümüze taşıyor

Mersin ile Antalya'nın coğrafi, iklimi, denizi, güneşi, kumu, sahili gibi koşulların hemen hemen aynı olduğunu ancak turizmin Mersin'de değil, Antalya'da daha hızlı geliştiğini vurgulayan Karaloğlu, çünkü kentin DNA'sında turizmle ilgili özellikler bulunduğunu, bu özelliklerin üzerine turizm kültürünü inşa etmenin daha kolay olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın batısından doğusuna uzanan güzergahın, Selçuklu döneminde önemli bir ticaret merkezi olduğuna değinen Karaloğlu, bu yolun Konya'dan sahile, sahilden Burdur, Isparta'ya gittiğini bildirdi. Bu ticaret yolunda o dönemde hanlar ve kervansaraylar yapıldığına dikkati çeken Karaloğlu, "O dönemin hanları, kervansarayları bugünün otelleri. Yolcuların yatması, dinlenmesi için hanlar, kervansaraylar yapmışlar. Tam da bugünkü turizmi tarif ediyoruz" diye konuştu.