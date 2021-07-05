Antalya'nın rengarenk halı tarlaları

Börekçi, güneş altında bekletilen halı ve kilimlerin kimyasallardan arındırıldığını, renklerinin solduğunu anlattı.

Bir sezonda 5-6 bin civarındaki halının tarlalara serildiğini vurgulayan Börekçi, "Anadolu'nun herhangi bir köyünden aldığımız halıyı güneş altında tarlada beklettikten sonra steril havuzlarda yıkayıp, mikroplardan arındırıyoruz. Tamamen organik hale getirdiğimiz halı ve kilimleri tekrar kullanıma hazır hale getirmiş oluyoruz. Paketlediğimiz halıları dünyanın her yerine gönderiyoruz. En çok da ABD'den müşterimiz var" diye konuştu.