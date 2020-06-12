Antalya'ya özel tanıtım

Antalya'nın ve 19 ilçesinin tüm tarih, kültür ve doğal zenginliğini bir arada barındıran yeni web sitesinin tanıtımı, beş yıldızlı bir otelde yapıldı. Katılımcılar arasında fiziki mesafe kuralının da uygulandığı toplantıya Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve turizm sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı Haluk Özsevim ve sitenin yapımında görev alan ajans yöneticileri, sitenin tanıtımını yaptı. Sosyal medya hesaplarıyla da Antalya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tüm dünyaya tek elden tanıtılacak. Antalya'nın dijital dünyadaki gücünün artırılması amaçlanan web sitesi, kenti ziyaret edecek misafirlere önemli bir yol haritası sunacak. 11 Haziran Perşembe günü itibarıyla hizmete giren site İngilizce, Almanya, Rusça ve Türkçe olmak üzere 4 dilde hizmet verecek.