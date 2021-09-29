Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor

SERGİDE YAKLAŞIK 2 BİN 200 BEBEK YER ALIYOR

Sergi küratörü Serra Kanyak da sergide hem el yapımı hem fabrika üretimi, sanayi ürünü yaklaşık 2 bin 200 bebeğin bulunduğunu belirterek, "Bunun yanı sıra bebekler için kullanılan pek çok minyatür aksesuar ve objeleri görme fırsatınız olacak. Biz bu sergiyle hem çocukları hem ebeveynleri bir araya getireceğimiz, herkesin keyifle gezeceği, güzel anılarını hatırlayacağı, herkesin hatırasında kalan küçük dünya yaratmaya çalıştık" dedi.