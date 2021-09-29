Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor

Antik çağdan bugüne uzanan oyuncak bebeklerin hikayesinin sunulduğu "Dünya Bebekleri Sergisi" Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı.

Anadolu Ajansı 29.09.2021 - 11:59

Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 1

Oyuncak bebeklerin antik çağdan bugüne uzanan hikayesinin görülebileceği "Dünya Bebekleri Sergisi" Rahmi M. Koç müzesi'nde açıldı.

Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 2
Sergide, 18'inci yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu'nun bez bebeklerine kadar hem el yapımı hem sanayi ürünü olan çok sayıda oyuncak bebek, özel bir seçkiyle meraklılarına sunuluyor.
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 3

"TÜM ZİYARETÇİLERİN KEYİFLE GEZECEKLERİ MUHTEŞEM BİR SERGİ OLACAK"

Serginin açılışında konuşan Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, müzenin kurulduğu günden bu yana ziyaretçilerinin hayal gücü ve araştırma duygularını harekete geçirecek anlar yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 4

Sofuoğlu, Covid-19 salgını döneminde müzelerin farklı deneyimler kazandığına vurgu yaparak, "Dijitalleşmeyle birlikte müzeler genç ziyaretçiler için de çok daha cazip hale geldi. Yeni bir kitle de kazanmış olduk. Pandemi iklimini yavaş yavaş arkamızda bıraktığımız bu günlerde 'Dünya Bebekleri Sergisi'yle ziyaretçilerimize daha farklı deneyim sunuyoruz. Umarım tüm ziyaretçilerimizin keyifle gezecekleri muhteşem bir sergi olacak" diye konuştu.

Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 5

Bebeklerin yalnızca birer oyuncak değil aynı zamanda sosyolojik unsur ve sanat yapıtı da olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, oyuncak bebeklerin geçmişten bugüne uzanan gelişiminin güzel örneklerinden oluşan serginin herkes tarafından merak ve beğeniyle gezilebileceğini söyledi.

Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 6

SERGİDE YAKLAŞIK 2 BİN 200 BEBEK YER ALIYOR

Sergi küratörü Serra Kanyak da sergide hem el yapımı hem fabrika üretimi, sanayi ürünü yaklaşık 2 bin 200 bebeğin bulunduğunu belirterek, "Bunun yanı sıra bebekler için kullanılan pek çok minyatür aksesuar ve objeleri görme fırsatınız olacak. Biz bu sergiyle hem çocukları hem ebeveynleri bir araya getireceğimiz, herkesin keyifle gezeceği, güzel anılarını hatırlayacağı, herkesin hatırasında kalan küçük dünya yaratmaya çalıştık" dedi.

Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 7

Serginin ana sponsoru şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş ise oyuncak bebeklerin de tıpkı mücevherler gibi geçmişle gelecek arasında zamansal bir köprü inşa ettiğini söyledi.

Güzeliş, bebek yapımıyla mücevher yapımı arasında benzerlikler olduğuna da vurgu yaparak, "Hepimizin hayatında çok anlamlı yere sahip olan çocukluğumuzdan bugüne bu bebekleri buraya getirmek için vesile olduğumuz için ayrıca çok mutluyuz" diye konuştu.

Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 8

DÜNYA BEBEKLERİ SERGİSİ ZİYARET SAATLERİ

Sergi, hafta içi pazartesi günleri hariç 10.00-17.30, hafta sonu ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 9
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 10
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 11
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 12
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 13
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 14
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 15
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 16
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 17
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 18
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 19
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 20
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 21
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 22
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 23
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 24
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 25
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 26
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 27
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 28
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 29
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 30
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 31
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 32
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 33
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 34
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 35
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 36
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 37
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 38
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 39
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 40
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 41
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 42
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 43
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 44
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 45
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 46
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 47
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 48
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 49
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 50
Antik çağdan günümüze "Dünya Bebekleri" Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor - 51

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER