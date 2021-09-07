Antik dönemin mühendislik harikası: Bin esire yaptırılan 'Titus Tüneli'ne turist akını

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kenti ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti belirten Karadavut, "Hatay, hem tarih hem doğa hem de gastronomi olarak Türkiye'de yeri farklı olan bir şehrimiz" diye konuştu.

Şükran Naz Karadavut da tüneli çok beğendiğini ve herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.