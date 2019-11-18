Ardahan'da 'Atatürk'ün silüeti' koruma altına alındı

Siluetin ilk olarak bir çoban tarafından 1954 yılında fark edildiğini söyleyen Başkan Önal, "Her yıl 15 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında ilçemize bağlı Ata mahallesinde bulunan Karadağ yamaçlarında oluşan bu olay, bir doğa harikasıdır. Bu tarihler arasında güneşin batmasıyla dağın bir tarafının gölgesi diğer tarafına yansımakta ve tamamen doğal olarak Ulu Önder Atatürk’ün siluetini oluşturmaktadır. Atatürk silueti ilk olarak 1954’te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Siluetin fotoğrafları da gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilerek 1975 yılında Genel Kurmay Başkanlığına gönderildi" dedi.