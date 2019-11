Ardahan'da 'Atatürk'ün silüeti' koruma altına alındı

Önal, "Siluetin oluşmasıyla ilçemizde 1996 yılından itibaren her yıl Temmuz ayında ‘Atatürk’ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri’ düzenlenmektedir. Her geçen yıl tanınırlığın artmasıyla yerel ve ulusal basında ilgi gören ‘Atatürk’ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri’ bölge turizmine de büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle siluetin rahat izlenebilmesi için yaklaşık 1000 kişilik amfi tiyatro alanı oluşturduk. Bu doğa harikasını deneyimlemek isteyen fotoğraf sanatçıları, yerli ve yabancı turistler her yıl ilçemize akın etmektedir" diye konuştu.