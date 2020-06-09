Ardahan'ın 'peri bacaları' turizme kazandırılıyor

Hıram'ı turizme kazandırmak için proje hazırladıklarını anlatan Ulgar, bölgeye iç tarafta izlenebilen bir camlı asansör sistemini kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kurulması planlanan telesiyej hattıyla alanın rahatlıkla izlenmesini sağlayacaklarını aktaran Ulgar, "Belediye olarak çalışma başlattık. Turizm projelerimizin başında Hıram geliyor. Amacımız binlerce gurbetteki hemşehrimizi buraya çekmek. Bunun için de başta Hıram olmak üzere, potansiyeli, değeri olan bu varlıklarımızı insanımıza kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Ulgar, projenin faaliyet geçmesi için özellikle de gurbetteki Posoflular'ın yoğun talebi olduğunu vurgulayarak, salgın sonrası bölgeye çok sayıda insanın gelmesi için projeyi hızlandıracaklarını kaydetti.