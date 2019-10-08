Aristokratik konaklama: Downton Abbey şatosu

Downton Abbey’nin filminin sinemalara gelmesi şerefine, dizinin ve filmin çekildiği görkemli Highclere Şatosu da kapılarını şanslı bir çifte bir geceliğine açacak. Airbnb’de şu ana dek listelenen belki de en ayrıcalıklı ve eşsiz konaklama deneyimi olan Highclere Şatosu, Hampshire’de bulunuyor. 9 bin 300 metrekarelik bir alana yayılan ve 300 odaya sahip gerçek bir tarihi cevher. Ev sahipliğini Carnarvon Kont ve Kontesi’nin üstleneceği bu konaklama 26 Kasım’da gerçekleşecek.