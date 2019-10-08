Aristokratik konaklama: Downton Abbey şatosu
ntv.com.tr
Downton Abbey'nin muhteşem şatosu, kapılarını bir geceliğine dizinin hayranları için açıyor.
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20. yüzyılın başlarında, İngiltere kırsalında geçen ve aristokrat Crawley ailesi ile hizmetçilerinin hikayelerini anlatan dizi Downton Abbey, hayranlarıyla bu kez de sinemalarda buluşuyor.
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Downton Abbey’nin filminin sinemalara gelmesi şerefine, dizinin ve filmin çekildiği görkemli Highclere Şatosu da kapılarını şanslı bir çifte bir geceliğine açacak. Airbnb’de şu ana dek listelenen belki de en ayrıcalıklı ve eşsiz konaklama deneyimi olan Highclere Şatosu, Hampshire’de bulunuyor. 9 bin 300 metrekarelik bir alana yayılan ve 300 odaya sahip gerçek bir tarihi cevher. Ev sahipliğini Carnarvon Kont ve Kontesi’nin üstleneceği bu konaklama 26 Kasım’da gerçekleşecek.
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Dizinin fanlarından ikisi şatonun devasa yatak odalarından birinde ağırlanacak. Ancak bu benzersiz konaklama deneyimi elbette bununla sınırlı değil. Ziyaretçilere kendilerini gerçek bir aristokrat gibi hissettirecek deneyim önce Kont ve Kontes’in misafirlerini salonda kokteyllerle karşılamasıyla başlayacak, ardından büyük yemek odasında geleneksel bir ziyafet verilecek. Son olarak kütüphanede yapılacak kahve servisinin ardından konuklar şatonun yemyeşil bahçelerine bakan odalarına çekilecek. Tüm bunlar olurken Highclere Şatosu’nun uşağı misafirlerin her isteğini yerine getirmek için yanlarında olacak. Tıpkı Downton Abbey dizisinde izlediğimiz gibi!
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Ertesi gün ise misafirler şatodan ayrılmadan önce leziz bir kahvaltı yapacak ve Highclere Şatosu’nun uçsuz bucaksız bahçelerinde özel bir tura çıkarılacak.
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1679’da inşa edilen ve zengin bir tarihi mirasa sahip olan şatonun her odası bu tarihi yansıtacak şekilde dekore edilmiş, bu da şatoda konaklama deneyimini adeta zamanda bir yolculuk yapmaya dönüştürüyor.
Kaynak: Brandlifemag.com