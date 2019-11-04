Artvin'de doğa harikası Borçka Karagöl 'beyaz gelinliği'ni giydi

Bu yıl yaklaşık 150 bin turistin ziyaret ettiği tabiat parkı, ilçe merkezine 27 kilometre mesafede yer alıyor. Bin 550 rakımlı alana ulaşmak için içinden geçilen vadideki sonbahar renkleri, bir noktadan sonra yerini tamamen kar örtüsüne bırakıyor.

Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nın sonbahardaki güzelliğini görmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı karşında şaşkına dönseler de beyaz örtüyle kaplı ormanlar ve Karagöl'ün keyfini çıkarıyor.