Artvin'de doğanın kalbindeki tarihi 'Çifte Köprüler' ziyaretçilerini bekliyor

Kastamonu'dan gelen Meryem Turan, ilk kez gördüğü Çifte Köprüler'e hayran kaldığını söyledi.

Doğada zaman geçirmeyi sevdiğini dile getiren Turan, Covid-19 salgını sürecinde de kalabalıklardan uzak durup daha güvenli tatil için böyle yerleri tercih ettiklerini belirterek, "Burası çok güzel, harika bir yer. Çok güzel bir doğa var. Beklediğimizden çok daha güzel bir yer. Doğası, ormanı, yeşili çok güzel. Su sesi insanı dinlendiriyor. Tarihle doğa içi içe. Artvin'e gelip de tarihi Çifte Köprüleri görmemek olmaz. İlk defa geldim ama inşallah yine geleceğiz" dedi.