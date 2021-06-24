Artvin'de ihtişamlı Mençuna Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Nuran Vatan ise İstanbul'dan eşiyle Karadeniz turu kapsamında Mençuna'ya geldiğini, şelale ve bölgeyi çok beğendiğini belirtti.

Yürüyüş yolunun yokuş olması nedeniyle yorulduğunu anlatan Vatan, "Dönmeyi düşündüm ama buraya geldiğimde gördüğüm manzara her şeye değdi. Müthiş bir şelale. Buraların hep 'saklı cennet' diye adlandırıldığını duydum, gelip gördüm ki gerçekten saklı cennet. Müthiş bir doğa. Herkese tavsiye diyorum" diye konuştu.