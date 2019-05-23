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Artvin'in 3'üncü Karagöl'ü ziyarete açılıyor

DHA

Artvin'in önemli turizm merkezleri Borçka ve Şavşat ilçelerindeki Karagöllere yenisi eklendi. Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl, çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.

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    Artvin'in Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde, çam ormanlarının gölgesinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl'ün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

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    artvin karagöl, murgul, damar köyü, tiryal dağı, artvin gezilecek yerler

    Göl, çevre düzenlemeleri ve yol çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

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    artvin karagöl, murgul, damar köyü, tiryal dağı, artvin gezilecek yerler

    Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Uygulama Bölümü öğretim görevlisi Ceyhun Akyol, Damar köyündeki Karagöl’'ün turizm açısından büyük önem taşıdığını söyledi. 

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    artvin karagöl, murgul, damar köyü, tiryal dağı, artvin gezilecek yerler
    Akyol, "Damar köyü turizm açısından büyük önem taşıyor. Keşfedilmemiş güzelliklerin barındığını bir yer. Özellikle Damar Karagöl’ün saklı cennet. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekebilecek bir yer. Kaliteli, konforlu ve geleneksel yaşam çevreleri oluşturma konusunda hep birlikte çalışma yapılmalı" dedi.
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    artvin karagöl, murgul, damar köyü, tiryal dağı, artvin gezilecek yerler
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    artvin karagöl, murgul, damar köyü, tiryal dağı, artvin gezilecek yerler
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