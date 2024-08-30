Artvin'in huzur durağı: Şavşat Karagöl
Artvin'in sakin şehir unvanını taşıyan Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl, doğada huzur arayanların gözde mekânlarından biri olmaya devam ediyor. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuş bakışı görüntüsüyle kalbi andıran Karagöl, doğayla iç içe, sakin bir zaman geçirmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.
Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile her mevsim farklı güzellikler sunan Karagöl, kamp alanları, trekking ve foto safari parkurlarıyla doğaseverler için cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Yaz mevsiminin son günlerinde Karagöl'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki göl manzarasının tadını çıkarıyor.