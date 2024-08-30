Artvin'in huzur durağı: Şavşat Karagöl

Karagöl'ün işletmecisi Göksu Özgen, bu doğal güzelliğin yerli ve yabancı turistler için popüler bir destinasyon olduğunu belirtti. Özgen, "Burası Karagöl olarak biliniyor ama havadan bakıldığında kalp şeklindeki görünümü nedeniyle 'Kalpli Göl' olarak da anılıyor. Son yıllarda özellikle yabancı turistlerin ilgisi arttı. Azerbaycan, Avustralya, İran, Almanya gibi ülkelerden birçok misafir ağırlıyoruz. Elbette yerli turistler de buraya geliyor. Şavşat Karagöl, şehrin stresinden uzaklaşmak, kalp şeklindeki gölü, çevresindeki çam ve ladin ağaçlarının oluşturduğu manzarayı görmek için harika bir yer. Herkesin bu güzelliği ömründe bir kez görmesini tavsiye ederim" dedi.