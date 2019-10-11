Artvin'in sakin şehri Şavşat'ta sonbahar bir başka güzel

Verimli ve beklentilerinin karşılandığı bir sezon olduğunu belirten Göktaş, "Şavşat Karagöl'e bazı dönemlerde yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 araç girişi sağlandı. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde ise yurt içi ve yurt dışından 40-45 bin ziyaretçimiz Karagöl'ü ve ilçemizi ziyaret etti" dedi.