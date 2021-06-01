'Aşı sertifikası' anlaşması sonrası Edirne, Yunan ve Bulgar turistleri bekliyor

"ŞEHRİMİZ EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, her iki ülke ile yapılan anlaşmaların kent ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Zıpkınkurt, "Yunanistan ile yapılan anlaşma beklediğimiz bir anlaşmaydı. Dışişleri Bakanımızın Yunanistan ziyaretinde beklenen bir görüşmeydi bizim için. Bildiğiniz gibi geçen hafta Bulgaristan'la karşılıklı aşı anlaşması sağlandı. Şimdi de Yunanistan tarafıyla karşılıklı aşı anlaşması yapıldığı duyuruldu. Şehrimiz ekonomisi için ciddi önemli bir gelişme. Bizim beklediğimiz bir gelişmeydi. Bizi çok mutlu etti ve çok memnun olduk" dedi.