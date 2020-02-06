Asırlık kara trenler ziyaretçilerini bekliyor (Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi)

YABANCI TURİSTLERDEN İLGİ GÖRÜYOR

Müzede, en eskisi 1887 model olan ve saatte 28 kilometre hız yapabilen, en yenisi ise 1952 yılında üretilen 32 buharlı lokomotif bulunuyor. Lokomotifler arasında, dünyada aynı modelden iki adet kaldığı belirtilen odun kazanlı İngiliz yapımı buharlı lokomotif de yer alıyor.

50 dönümlük alandaki müzede, lokomotifler dışında, çeşitli vagonlar, demiryollarında kullanılan vinçler, su tankları, su kulesi ve iki buharlı kar temizleme aracı da bulunuyor.

Buharlı lokomotiflerle ilgili dünyanın önde gelenleri arasında yer alan müze, büyük bölümü yabancı turist olmak üzere yılda 15 bin civarında kişi tarafından ziyaret ediliyor.