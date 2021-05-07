Assos sahilleri turizm sezonuna hazırlanıyor

Kaya ıslah çalışmaları nedeniyle kapatılan Assos Antik Limanı dışında kalan turistik tesisler, odalarını ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte edip, yemek masaları ile şezlongları sosyal mesafe kuralına göre düzenlemeye başladı. Masa ve şezlonglar arasındaki mesafeler, geçen yaz olduğu gibi bu sezonda da metre ile ölçülerek, koronavirüs tedbirlerine uygun hale getiriliyor.

Assos bölgesindeki tesislerin sezona hazır olduğunu belirten Assos Turizm İşletmecileri ve Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Avcı, “İnşallah güzel bir sezon olacağını ümit ediyoruz. İşletmelerimiz pandemi konusunda gerekli önlemleri bu sezonda da aldı. Güzel bir turizm sezonu bekliyoruz" dedi.