Asya'dan distopik şehir manzaraları: Canavar Binalar

Tristan Zhou, Seattle'da yaşayan ödüllü bir fotoğrafçı, kameraman ve kedisever.

Şangay Görsel Sanatlar Enstitüsü'nde fotoğraf ve San Francisco Sanat Enstitüsü'nde sinema bölümünden mezun oldu ve şu anda serbest çalışıyor.

'Canavar Binalar' projesi için Asya ülkelerini gezmeye başlayan Zhou, fotoğraflarını çoğunlukla geniş açılı bir objektifle çekiyor.

Her zaman distopya fikrinin büyük bir hayranı olan fotoğrafçı bu yüzden kendi projesini hazırladı.