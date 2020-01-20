Asya'dan distopik şehir manzaraları: Canavar Binalar

Fotoğrafçı Tristan Zhou, 2019 yılının başında 'Canavar Binalar' projesi için Asya ülkelerini gezmeye başlayarak binaların fotoğraflarını çekmeye başladı. Zhou, sonsuzluk hissini vermek için genelde geniş açılı lensler kullandığını söyledi. İşte Zhou'nun fotoğrafları...

Tristan Zhou, Seattle'da yaşayan ödüllü bir fotoğrafçı, kameraman ve kedisever.

Şangay Görsel Sanatlar Enstitüsü'nde fotoğraf ve San Francisco Sanat Enstitüsü'nde sinema bölümünden mezun oldu ve şu anda serbest çalışıyor.

Canavar Binalar (The Monster Building), Zhou'nun 2019'un başında başlattığı bir proje.

'Canavar Binalar' projesi için Asya ülkelerini gezmeye başlayan Zhou, fotoğraflarını çoğunlukla geniş açılı bir objektifle çekiyor.

Çekilen fotoğraflara daha sonra sonsuzluk hissi ekleniyor.

Her zaman distopya fikrinin büyük bir hayranı olan fotoğrafçı bu yüzden kendi projesini hazırladı.

Kaynak: Designyoutrust.com, instagram.com/trystane

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