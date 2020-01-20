Asya'dan distopik şehir manzaraları: Canavar Binalar

Tristan Zhou, Seattle'da yaşayan ödüllü bir fotoğrafçı, kameraman ve kedisever.
Şangay Görsel Sanatlar Enstitüsü'nde fotoğraf ve San Francisco Sanat Enstitüsü'nde sinema bölümünden mezun oldu ve şu anda serbest çalışıyor.
Canavar Binalar (The Monster Building), Zhou'nun 2019'un başında başlattığı bir proje.
'Canavar Binalar' projesi için Asya ülkelerini gezmeye başlayan Zhou, fotoğraflarını çoğunlukla geniş açılı bir objektifle çekiyor.
Çekilen fotoğraflara daha sonra sonsuzluk hissi ekleniyor.
Kaynak: Designyoutrust.com, instagram.com/trystane