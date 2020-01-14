Atatürk tasarladı Danimarka uyguladı: İdeal Cumhuriyet Köyü projesinin uygulandığı Brondby Köyü

ntv.com.tr
Özellikle kuş bakışı fotoğraflarıyla tanınan fotoğrafçı Henry Do, bizi dünyanın masalsı bölgelerine bir yolculuğa çıkarıyor.
Uydular ve hava fotoğrafçılığı sayesinde, binaların bölgelere ne kadar dikkatli ve üzerine uzun uzun düşünülüp tasarlanarak, yerleştirildiğini görebiliyoruz. Bu büyüleyici yerlerden birisiyse, Brondby Haveby veya Brondby Garden City.
Danimarka, Kopenhag'ın hemen dışında bulunan bu ‘bahçeli ev şehri’, benzersiz daire şeklindeki tasarımıyla bildiğimiz tüm mimari biçimleri unutturuyor.
Ancak çok önemli bir detay verelim; sosyal medyanın bu yeni gözdesinin asıl fikir sahibi Danimarka değil, Mustafa Kemal Atatürk.
Atatürk'ün ölmeden önce 1937 yılında tasarladığı Türkiye'yi temelden kalkındırmayı amaçlamış 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesi, Danimarka'nın Brondby şehrinde uygulandı ve tüm dünyaya örnek oldu.
Atatürk'ün üzerinde çalışarak uygulanmasını istediği bu proje, Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden Afet İnan'ın "Devletçilik İlkesi" ve "Cumhuriyetin Ellinci Yılı İçin Köylerimiz" adlı kitaplarında yer almıştı.
Afet İnan'ın kitaplarında bahsettiği, hatta bir dönem gerekli bakanlıklar ve valiliklere de tanıttığı bu projeye olumlu bir yanıt gelmemiş.
Kaynak: Boredpanda, instagram.com/henry_do