Atina'da görülmesi gereken yerler

1 Yunanistan kültürü ve doğasıyla her mevsim turistlerin gözdesi. Çeşme ile Atina, İzmir Dikili ile Midilli Adası arasında feribot seferleri başladı. Hem karadan hem havadan hem de deniz yoluyla kısa sürede ulaşılabilen Yunanistan’ın muazzam deniz ürünleri de damak zevkine düşkün olanlar oldukça cezbedici.

2 Akropolis, Zappion, Vouliagmeni gölü, Akropolis müzesi, Vallianeio kütüphanesi.... İşte Atina şehir rehberi...

3 AKROPOLİS Yaklaşık 4 milyon nüfusuyla açık hava müzesi olan Atina, Akropolis’ten Partenon’a Thiseion Mahallesi’nden Pnyka’ya, Dionysiou Ateopagitou yaya yoluna, Plaka, Anafiotika ve Monastiraki’ye kadar, arkeolojik alanlara, antik ve Bizans anıtlarına, kiliselere ev sahipliği yapıyor.

4 Yüksek bir kayalık üzeinde bulunan Akropolis’te bulunan dünyanın en ünlü anıtları arasında olan Partenon, Propylaia, Athena Nike Tapınağı, ünlü Karyatidleri ile Erechtheum karşısında büyülenmemek elde değil.

5 Atina’da Akropol’e çıktığınızda çevrenizde muhteşem bir Atina şehir manzarası ve deniz manzarası size eşlik ediyor.

6 Antik Yunan'dan günümüze kalan yapılar arasında en iyi bilineni olan ve Yunan mimarisinin en büyük eseri olarak kabul edilen Partenon tapınağında Yunan heykel sanatının en iyi örneklerini görmek mümkün.

7 Olimpos tanrılarından Zeus’a adanan Olimpos Zeus Tapınağı, Akropolis'in kuzeyinde yer alan ve Athena ve Poseidon'a adanan Erehteyon tapınağı, Akropolisi'nin güneybatı tepesinde bulunan Herodes Attikus antik tiyatrosu da Akropolis’te size eşlik ediyor.

8 AKROPOLİS MÜZESİ İsviçreli mimar Bernard Tschumi tarafından tasarlanan 25 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan 3 katlı yeni Akropolis müzesi yaklaşık 14.000 esere ev sahipliği yapıyor. Müzesinin girişinin dizaynı eğimli bir zemin ve ilerisinde yer alan merdivenlerle ziyaretçilere sanki eski Akropolis’e tırmanıyor hissiyatı yaratıyor.

9 Erectheion ile Nike tapınağından çıkarılan heykel ve değerli eşyaların sergilendiği müzede bir kat sadece Parthenon’a ayrılmış. Müzede sergilenen eserlerin eksik olan parçaların yerine ise çizimler ile bütünlük sağlanmış.

10 Müzenin tüm katlarında şeffaf zemin kullanılmış ve bu sayede ziyaretçilerin bir alt kattaki eserleri görmesi de mümkün.

11 ATTİCA’NIN GİZLİ BİR HAZİNESİ: VOULİAGMENİ GÖLÜ



Pastoral bir manzara, sessiz sakin doğayla iç içe berrak yemyeşil bir göl: Vouliagmeni

Yıl boyunca su sıcaklığını korumasıyla ünlü olan Vouliagmeni Gölü önceleri bir mağarayken oluşan bir deprem sonucu büyük bir kaya kütlesinin kopmasıyla bu hale gelmiş. Gölün kenarında, etkileyici kayaların yakınında, 14 tünel ile labirent benzeri bir su altı mağarası bulunuyor.

12 Yaz aylarında davetlere konserlere de ev sahipliği yapan göl, kış aylarında da sık sık yüzmek için gelenleri ağırlıyor.

İşletmesi özel bir şirket tarafından alındığı için girişlerde belli bir ücret ödeniyor.

13 Gölün suyunun büyük bir bölümünü Hymettus Dağı’ndan sızan yer altı sularından oluşurken bir kısmı denizden geliyor, bu nedenle gölün suyu tuzlu. Öte yandan gölde yüzerken size eşlik eden balıklara da rastlamak mümkün.

14 VALLİANEİO KÜTÜPHANE 2017'de taşınma işlemleri başlayan Yunanistan Ulusal Kütüphanesi, 2018'de, Atina şehir merkezindeki Vallianeio tarihi neoklasik binadan SNFCC'deki yeni binasına taşınmış. Yunanistan’ın ilk devlet başkanı Ioannis Kapodistrias trafından kurulan kütüphane 1 milyondan fazla kitap ve dergi içeriyor.

15 Yunanistan’ın basılmış mirasının bazı olağanüstü hazinelerini içeren özel koleksiyonları ziyaret edbileceğiniz kütüphane mimarisiyle de dikkat çekiyor.