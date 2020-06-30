Avrupalılara "tatil için en doğru yer Türkiye" çağrısı

Kownatzki, uçuşlara ilgi ve talebin beklentilerin üstünde olduğunu belirterek, "Hem iç hem dış hat uçuşlarımızda yolcu sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Yolcularımızın da bizim kadar uçmayı özlediğini ve bize güvendiklerini görmek mutluluk verici" diye konuştu.

Dış hat uçuşlarında salgın öncesi seviyeye ulaşmanın ülkelerin karşılıklı seyahat yasaklarını kaldırmasına bağlı olduğunu ifade eden Kownatzki, birçok ülkede sektör tarafından uygulanması mümkün olmayan kararnameler çıkarıldığını ve salgının yayılmasına karşı alınacak önlemlerin geciktiğini dile getirdi.