Avrupa'nın en ateşli festivali 'Las Fallas'

İspanya'da bu yılın başlarında Covid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında getirilen sağlık kısıtlamaları nedeniyle Eylül ayına kadar ertelenen festival, 1 Eylül'de bu yıl Covid-19 ile mücadele önlemleri gölgesi altında düzenlendi.

Etkinliklerde ise maske takmak zorunlu tutulurken, bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle festivalin yerel saatle 01.00'e kadar devam etmesine izin verildi.