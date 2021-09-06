Avrupa'nın en ateşli festivali 'Las Fallas'

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 06.09.2021 - 16:57
İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen ve geçtiğimiz yıllarda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Las Fallas Festivali, geleneksel olarak her yıl Mart ayında 5 gün boyunca süren festival şeklinde yapılıyordu ancak geçtiğimiz yıl corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilememişti.
İspanya'da bu yılın başlarında Covid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında getirilen sağlık kısıtlamaları nedeniyle Eylül ayına kadar ertelenen festival, 1 Eylül'de bu yıl Covid-19 ile mücadele önlemleri gölgesi altında düzenlendi.
Etkinliklerde ise maske takmak zorunlu tutulurken, bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle festivalin yerel saatle 01.00'e kadar devam etmesine izin verildi.
Festival için marangoz ustaları ve sanatçılar tarafından 1 yıl boyunca büyük bir titizlikle yapılan tahta dev kuklalar Valencia sokaklarında sergilendi.
Kent merkezinin 30 farklı yerine koyulan "La Falla" adı verilen dev tahta kuklalar, 1 hafta sergilendikten sonra halk oyuyla seçilen 2 kukla hariç tek tek yakıldı.
Halk tarafından beğenilen 2 heykel ise kendilerinden önce seçilen diğer heykellerle sergilenmek üzere yerel Fallas Müzesi’ne götürüldü.
Öte yandan yaklaşık 800 bin nüfusa sahip Valencia kenti festival dolayısıyla ciddi bir turist akınına uğradı.
Valencia Turizm Girişimcileri Konfederasyonu başkanı Luis Marti, yaptığı açıklamada şehir otellerinde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığını söylüyor.
Etkinlikler kapsamında 8 ton barut kullanıldığı belirtildi. Festivalin sonunda kuklaların yakılmasından dolayı oluşan tonlarca külü temizlemek için binden fazla temizlik işçisi görev yaptı.