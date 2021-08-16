Avrupa'nın en büyüğü: Konya Tropikal Kelebek Bahçesi

Taştan, kelebekleri mevsimin en güzel ve sulu meyveleriyle beslediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ziyarete gelenler, kelebeklerin pupa ve dolap içinde kanatlarının geliştiği yavruluk dönemi de görebiliyor. Kanatlandıktan sonrada bahçe içerisinde uçup beslenmeye başlıyorlar. Bazı kelebeklerin ana besin kaynağı, çiçeklerin içindeki tatlı su ve nektar. Onun dışında meyve suyu ile beslenmeyi seven kelebekler de var. Bahçe içerisinde yer yer kelebekler için bırakılmış meyve tabakları görebilirsiniz. Beslemede, yaz mevsiminde yaz meyvelerini, kış mevsiminde de kış meyvelerini kullanılıyoruz. Yani kelebeklerimiz yaz, kış meyveyle besleniyor"