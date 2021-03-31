Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı

Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı, gün batımında eşsiz manzaralar oluşturdu.

İHA - ntv.com.tr 31.03.2021 - 16:25

Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 1

Bursa'da binlerce yıllık geçmişi bulunan Gölyazı ve Uluabat Gölü, kısıtlamalar gelmeden yaşadığı son hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 2

Turistik gölde gün batımının en güzel anları doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay tarafından görüntülendi.

Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 3

Bursa’nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan ve derin bir yarımadanın üzerinde kurulan Gölyazı’nın tarihi M.Ö. 6. yüzyıla dek uzanırken, gölde balıkçı tekneleriyle ada turu yapmak ve muhteşem bir gün batımı manzarası izlemek mümkün.

Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 4
O anlar doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay tarafından drone ile kayıt altına alınırken, ortaya birbirinden güzel manzaralar çıktı.
Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 5

GÖLYAZI

Japon Seyahat Acentaları Birliğince (JATA) "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen yarımada üzerine kurulu Gölyazı, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselerek evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendiriliyor. 

Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 6

Gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla yapılan gezintileri, yaklaşık 750 yıllık Ağlayan Çınar'ı, nilüferleri ve tarihi kalıntılarıyla Gölyazı'yı her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 7
Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 8
Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 9
Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 10
Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı - 11

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