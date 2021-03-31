Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i: Gölyazı

Bursa’nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan ve derin bir yarımadanın üzerinde kurulan Gölyazı’nın tarihi M.Ö. 6. yüzyıla dek uzanırken, gölde balıkçı tekneleriyle ada turu yapmak ve muhteşem bir gün batımı manzarası izlemek mümkün.