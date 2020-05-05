Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu (Türkiye'den de 2 plaj listede)

Corona virüs salgını sonrası hemen hemen herkesin hayali aynı. Pırıl pırıl sularda yüzmek, çılgın dalgalarda stres atıp her şeyi unutmak ya da güzel bir plaj partisinde eğlenmek. İngiliz Evening Standart gazetesinin seyahat yazarları Avrupa'nın en iyi plajlarını seçti. Her biri, insanın aklını başından alacak temiz suları ve güzelliği görülmeye değer plajlar... Üstelik listede Türkiye'den de 2 plaj yer alıyor. İşte o liste...

ntv.com.tr 05.05.2020 - 11:47

30- DURDLE DOOR - DORSET / İNGİLTERE

29- NAVAGIO PLAJI - ZAKYNTHOS ADASI / YUNANİSTAN

28- GALAPINHOS PLAJI - ARRABIDA MİLLİ PARKI / PORTEKİZ 

27- MAVİ LAGÜN - ÖLÜDENİZ / TÜRKİYE

26- ROCCAPINA PLAJI - KORSİKA ADASI / FRANSA

25- ISOLA BELLA PLAJI - SİCİLYA / İTALYA

24- CALA MACARELLA - MİNORKA ADASI / İSPANYA

23- NUGAL PLAJI - MAKARSKA / HIRVATİSTAN

22- PORTO TIMONI PLAJI - KORFU ADASI / YUNANİSTAN

21- SANDWOOD BAY - SUTHERLAND / İSKOÇYA

20- COSTINESTI PLAJI - COSTINESTI / ROMANYA

19- SVETİ STEFAN PLAJI - BUDVA / KARADAĞ

18- CALANQUE D'EN-VAU - CASSIS / FRANSA

17- KAPUTAŞ PLAJI - ANTALYA / TÜRKİYE

16- ALİKO PLAJI - NAKŞA ADASI / YUNANİSTAN

15- RUSHY BAY PLAJI - SCİLLY ADALARI, İNGİLTERE

14- BOLATA PLAJI - KALIAKRA BURNU / BULGARİSTAN

13- ALBANDEIRA PLAJI - ALGARVE / PORTEKİZ

12- MOON BAY PLAJI - STRUNJAN / SLOVENYA

11- AMALFI SAHİLLERİ / İTALYA

10- HOVOLO PLAJI - SKOPELOS ADASI / YUNANİSTAN

9- BARFUNDLE BAY - PEMBROKESHIRE / GALLER

8- PALOMA PLAJI - SAINT JEAN CAP FERRAT / FRANSA

7- DRYMADES PLAJI - DHERMI / ARNAVUTLUK

6- PRAIA DONA ANA - LAGOS / PORTEKİZ

5- MILOS PLAJI - LEFKADA / YUNANİSTAN

4- SAN FRUTTUOSO - CENOVA / İTALYA 

3- STINIVA PLAJI - VIS / HIRVATİSTAN

2- CALA MARIOLU PLAJI - SARDİNYA / İTALYA

1- CALO DES MORO KOYU - MAYORKA ADASI / İSPANYA

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