Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu (Türkiye'den de 2 plaj listede)
Corona virüs salgını sonrası hemen hemen herkesin hayali aynı. Pırıl pırıl sularda yüzmek, çılgın dalgalarda stres atıp her şeyi unutmak ya da güzel bir plaj partisinde eğlenmek. İngiliz Evening Standart gazetesinin seyahat yazarları Avrupa'nın en iyi plajlarını seçti. Her biri, insanın aklını başından alacak temiz suları ve güzelliği görülmeye değer plajlar... Üstelik listede Türkiye'den de 2 plaj yer alıyor. İşte o liste...
ntv.com.tr
05.05.2020 - 11:47
30- DURDLE DOOR - DORSET / İNGİLTERE
29- NAVAGIO PLAJI - ZAKYNTHOS ADASI / YUNANİSTAN
28- GALAPINHOS PLAJI - ARRABIDA MİLLİ PARKI / PORTEKİZ
27- MAVİ LAGÜN - ÖLÜDENİZ / TÜRKİYE
26- ROCCAPINA PLAJI - KORSİKA ADASI / FRANSA
25- ISOLA BELLA PLAJI - SİCİLYA / İTALYA
24- CALA MACARELLA - MİNORKA ADASI / İSPANYA
23- NUGAL PLAJI - MAKARSKA / HIRVATİSTAN
22- PORTO TIMONI PLAJI - KORFU ADASI / YUNANİSTAN
21- SANDWOOD BAY - SUTHERLAND / İSKOÇYA
20- COSTINESTI PLAJI - COSTINESTI / ROMANYA
19- SVETİ STEFAN PLAJI - BUDVA / KARADAĞ
18- CALANQUE D'EN-VAU - CASSIS / FRANSA
17- KAPUTAŞ PLAJI - ANTALYA / TÜRKİYE
16- ALİKO PLAJI - NAKŞA ADASI / YUNANİSTAN
15- RUSHY BAY PLAJI - SCİLLY ADALARI, İNGİLTERE
14- BOLATA PLAJI - KALIAKRA BURNU / BULGARİSTAN
13- ALBANDEIRA PLAJI - ALGARVE / PORTEKİZ
12- MOON BAY PLAJI - STRUNJAN / SLOVENYA
11- AMALFI SAHİLLERİ / İTALYA
10- HOVOLO PLAJI - SKOPELOS ADASI / YUNANİSTAN
9- BARFUNDLE BAY - PEMBROKESHIRE / GALLER
8- PALOMA PLAJI - SAINT JEAN CAP FERRAT / FRANSA
7- DRYMADES PLAJI - DHERMI / ARNAVUTLUK
6- PRAIA DONA ANA - LAGOS / PORTEKİZ
5- MILOS PLAJI - LEFKADA / YUNANİSTAN
4- SAN FRUTTUOSO - CENOVA / İTALYA
3- STINIVA PLAJI - VIS / HIRVATİSTAN
2- CALA MARIOLU PLAJI - SARDİNYA / İTALYA
1- CALO DES MORO KOYU - MAYORKA ADASI / İSPANYA