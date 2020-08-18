Avrupa'nın göbeğinde Konyalılar kasabası! "Burada küçük bir Türkiye oluşturduk"

BELEDİYE BAŞKANI: GÜZEL BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ

Telfs Belediye Başkanı Christian Harting, şehirdeki nüfusun kozmopolit yapısına vurgu yaptı. Açıklamalarda bulunan Harting, "Telfs önceden tekstil sektörünün yoğunluklu olduğu bir şehirdi. Tirol eyaletindeki en büyük 3. ilçe. Sonrasında tekstil metal ve turizm sektörüne döndü. Bununla birlikte yabancı işçiler de Telfs'e geldi. Onlarla sağlam, ciddi ve güzel bir şekilde birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Şu anda Telfs'te 2 bin 500 Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Bizim için hepsi Telfsli. Burada 80'den fazla ülkeden insan yaşıyor. Çoğunluk Türklerden oluşuyor" diye konuştu.