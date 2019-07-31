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Avrupa'nın yemeğe en çok vakit ayıran ülkeleri belli oldu (Türkiye de listede)

ntv.com.tr

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa ülkelerinde bir günde yemek için ayrılan süre ortalamaları açıklandı. Türkiye'nin de yer aldığı listede işte Avrupa'nın yemeğe en çok vakit ayıran ülkeleri...

  • 1

    10- BELÇİKA

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    Belçika: 1 saat 44 dakika

  • 2

    9- ROMANYA

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    Romanya: 1 saat 47 dakika

  • 3

    8- SIRBİSTAN

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    Sırbistan: 1 saat 54 dakika

  • 4

    7- LÜKSEMBURG

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    Lüksemburg: 1 saat 54 dakika

  • 5

    6- HOLLANDA

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    Hollanda: 1 saat 57 dakika

  • 6

    5- İTALYA

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    İtalya: 1 saat 57 dakika

  • 7

    4- TÜRKİYE

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    Türkiye: 1 saat 58 dakika

  • 8

    3- İSPANYA

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    İspanya: 1 saat 59 dakika

  • 9

    2- FRANSA

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    Fransa: 2 saat 12 dakika

  • 10

    1- YUNANİSTAN

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    Yunanistan: 2 saat 13 dakika

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