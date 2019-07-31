Avrupa'nın yemeğe en çok vakit ayıran ülkeleri belli oldu (Türkiye de listede)
ntv.com.tr
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa ülkelerinde bir günde yemek için ayrılan süre ortalamaları açıklandı. Türkiye'nin de yer aldığı listede işte Avrupa'nın yemeğe en çok vakit ayıran ülkeleri...
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1
10- BELÇİKA
Belçika: 1 saat 44 dakika
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2
9- ROMANYA
Romanya: 1 saat 47 dakika
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3
8- SIRBİSTAN
Sırbistan: 1 saat 54 dakika
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4
7- LÜKSEMBURG
Lüksemburg: 1 saat 54 dakika
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5
6- HOLLANDA
Hollanda: 1 saat 57 dakika
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6
5- İTALYA
İtalya: 1 saat 57 dakika
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7
4- TÜRKİYE
Türkiye: 1 saat 58 dakika
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8
3- İSPANYA
İspanya: 1 saat 59 dakika
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9
2- FRANSA
Fransa: 2 saat 12 dakika
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10
1- YUNANİSTAN
Yunanistan: 2 saat 13 dakika