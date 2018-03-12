Avusturya'nın eşsiz güzellikteki kasabası Hallstatt

1 Dağların arasında saklı küçücük bir inci Hallstatt. Burası Avusturya’nın hem en eski kasabalarından biri hem de ülkenin Viyana ve Salzburg gibi popüler turistik şehirlerine rağmen çok büyük bir ihtimalle en çok fotoğraflanan yeri.

2 Siz de muhtemelen bu fotoğraflara defalarca rastladınız ve herkes gibi Hallstatt’ı (eğer orayı ziyaret eden şanslı kişilerden değilseniz) seyahat listelerinize dahil ettiniz. 2018'deki yeni keşiflerinizden biri neden Hallstatt olmasın?

3 Hallstatt, Alp dağlarına özgü, 16. yüzyıldan kalma evleriyle bir tuz madeni kasabası.

4 Salzburg’dan arabayla yaklaşık bir satte ulaşabileceğiniz kasabayı keşfetmek için günübirlik bir gezi yeterli oluyor, ancak elbette bu atmosferi doya doya yaşamak isterseniz konaklayabileceğiniz küçük butik oteller ve ev pansiyonlar da mevcut.

5 Hallstatt her mevsimde ayrı bir güzellik sunan masal gibi bir göl kasabası. Karla kaplı görüntüleri de kış mevsiminin ona ayrı bir güzellik kattığının kanıtı.

6 Ancak kışın gitmeyi tercih ederseniz gölde tekne turu yapmak veya fünikülere binmek gibi bazı aktivitelerden mahrum kalacağınızı da unutmayın.

7 Hallstatt’ta neler yapılır derseniz, elbette öncelikle kasabanın her biri birbirinden güzel sokaklarını keşfetmekle ve bol bol fotoğraf çekmekle işe başlamanızı öneriyoruz.

8 Daha sonra dünyanın en eski tuz madenini ziyaret edebilir ve yer altındaki tuz gölünü keşfedebilirsiniz.

9 Hallstatt’ın merkez noktası Market Square’de bir kahve molası verebilir, eski mezarlıkta yer kalmadığı için buraya yerleştirilen yüzlerce kafatası ve insan kemiğinin sergilendiği Beinhouse’a göz atabilirsiniz.

10 Fünikülerle çıkabileceğiniz Skywalk ise kasabanın tüm güzelliğini ve Alp dağlarının ihtişamını seyredebileceğiniz bir manzara noktası.

11 Eğer doğa yürüyüşü yapmayı seviyorsanız, bu bölgede hepsi de sunduğu dağ ve göl manzaralarıyla büyüleyen birçok trekking rotası da bulunuyor.

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