Avusturya'nın masal kasabası Hallstatt turist sayısını azaltmak için önlem alıyor

Avusturya'nın masal kasabası Hallstatt son yıllardaki yoğun turist ilgisinden şikayetçi. 780 nüfuslu bu küçük kasaba, özellikle kış aylarında yaşanan turist akınını azaltmak adına bir dizi önlem almaya hazırlanıyor.

Tüm dünyadan milyonlarca insanın kasabayı ziyaret ettiğini söyleyen Hallstatt Belediye Başkanı Alexander Scheutz, yoğun ziyaret neticesinde yerel halkın yaşam kalitesinin 'kötüleştiğini' belirtti.

AVUSTURYA'NIN EŞSİZ GÜZELLİKTEKİ KASABASI: HALLSTATT GEZİ REHBERİ

Yerel makamların turist sayısını düşürmek için bir takım çalışmalar yaptığını aktaran Scheutz, yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından gelen arkadaş canlısı turistler var ancak çok fazlalar" dedi.

Disney'in gişe rekorları kıran pppüler animasyon filmi Frozen'a (Karlar Ülkesi) da ilham kaynağı olduğu belirtilen kasabaya günübirlik gelen ziyaretçilerin sayısı da artmış. Yetkililer, yılda bir milyondan fazla günübirlik ziyaretçinin kasabaya geldiğini duyurdu.

Belediye Başkanı, günübirlik gelen ziyaretçilerin sayısını düşürmek adına artık otobüs operatörlerinin önceden rezervasyon yaptıranlar dışında yolcu kabul etmeyeceklerini belirtti.

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