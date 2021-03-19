Aydın'da doğa harikası Azap Gölü ekoturizmin kalbi olacak

"UN ÇUVALLARI PAYLAŞTIRILACAK"

EKODOSD tarafından, sulak alan ekosisteminin önemli canlılarından olan leyleklere karşı farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı teşvik etmek için, göç eden leyleklerin uğrak yerlerinden olan Aydın'ın köylerine her yıl, gelen ilk leyleği gören kişiye 1 çuval un ödülü geleneğini bu yılda sürdürdü.

Bu yıl leyleği ilk gören vatandaşlara unlarının teslim edildiğini ifade eden Sürücü; “Her mevsim farklı güzelliklerin olduğu Azap Gölü, Avşar ve Yeşilköy’e gelecek misafirler, doğa ve tarihin yanı sıra, yazın tarım yapılan tarlalarda, kışın tekneyle balık tutulduğunu, suyun coğrafyayı binlerce yıldır nasıl değiştirdiğini, 2500 yıl önce bir liman kenti olan Myus’un günümüzde denizden 20 km. geride kaldığını büyük bir heyecan içinde izleyebilirler. Yapılan incelemelerin ardından, Avşar ve Yeşilköy’de leyleği ilk görenlerin unları, her iki köyün muhtarlarına teslim edildi. Avşar köyünde ilk gelen leyleği aynı anda 2 kişi gördüğünden, un çuvalı muhtar tarafından leyleği görenlere arasında paylaştırılacaktır” dedi.