Ayvalık'a iki 'mavi bayrak' daha (Ayvalık'ın mavi bayraklı plajları)

Ayvalık’ın en fazla mavi bayrağın dalgalandığı ilçe olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık adına çok mutluyuz. Hem şanslıyız hem de sorumluluklarımız var. Mavi bayrağın sürdürülebilir olması ve uzun vadede devam edebilmesi için hepimize büyük görev düşüyor. Bize emanet edilen Ayvalık’ımıza sahip çıkmak ve korumak en önemli görevimiz” dedi.