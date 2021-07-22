Ayvalık'a tatilci akını: Girişler durdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kurban Bayramı tatili dolayısıyla en kalabalık günlerini yaşıyor. İlçedeki Cunda Adası'na da ilgi yoğun. Trafik durma nokrasına gelince adaya araç girişi geçici olarak durduruldu.

İHA 22.07.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 12:06

Ayvalık'a tatilci akını: Girişler durdu - 1
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Kurban Bayramı nedeniyle rekor bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor.

Ayvalık'a tatilci akını: Girişler durdu - 2
Ayvalık şu sıralar 70 bin olan nüfusun 10-12 katı kadar misafir ağırlıyor.

Ayvalık'a tatilci akını: Girişler durdu - 3
İlçedeki Cunda Adası da yoğun ilgiden nasibini aldı. Adaya araç girişi güvenlik güçlerince 4 saat süreyle kapatıldı.
Ayvalık'a tatilci akını: Girişler durdu - 4
Cunda’da araçların ilerleyemez hale geldiği için bu kararın alındığı öğrenildi.
Ayvalık'a tatilci akını: Girişler durdu - 5
Salgın önlemleri sonrası bayram tatilinde böyle bir ilgili beklediklerini söyleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Trafiğin yoğunluğu nedeniyle çok ciddi otopark sıkıntısı yaşıyoruz" dedi.
Ayvalık'a tatilci akını: Girişler durdu - 6
Ergin, yaklaşık 80 ton olan günlük çöp miktarının da bayramla birlikte 240 ton civarına çıktığını da söyledi.
Ayvalık'a tatilci akını: Girişler durdu - 7
Ayvalık'a tatilci akını: Girişler durdu - 8

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