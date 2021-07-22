Ayvalık'a tatilci akını: Girişler durdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kurban Bayramı tatili dolayısıyla en kalabalık günlerini yaşıyor. İlçedeki Cunda Adası'na da ilgi yoğun. Trafik durma nokrasına gelince adaya araç girişi geçici olarak durduruldu.

Abone ol Paylaş









İHA 22.07.2021 - 11:52

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Kurban Bayramı nedeniyle rekor bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor.





Ayvalık şu sıralar 70 bin olan nüfusun 10-12 katı kadar misafir ağırlıyor.





İlçedeki Cunda Adası da yoğun ilgiden nasibini aldı. Adaya araç girişi güvenlik güçlerince 4 saat süreyle kapatıldı.

Cunda’da araçların ilerleyemez hale geldiği için bu kararın alındığı öğrenildi.

Salgın önlemleri sonrası bayram tatilinde böyle bir ilgili beklediklerini söyleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Trafiğin yoğunluğu nedeniyle çok ciddi otopark sıkıntısı yaşıyoruz" dedi.

Ergin, yaklaşık 80 ton olan günlük çöp miktarının da bayramla birlikte 240 ton civarına çıktığını da söyledi.