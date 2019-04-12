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Ayvalık'ta 2. Doğa Festivali başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen 2. Doğa Festivali 'Akkızlı Günler' sloganıyla başladı. Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen ve 14 Nisan'a kadar sürecek olan festival ilk günden renkli görüntülere sahne oldu.

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    2. doğa festivali, ayvalık festivalleri, ayvalık doğa festivali, akkızlı günler, balıkesir festivalleri
    Festivalin açılışı; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalıklı Oda Başkanları, daire amirleri, odaların yöneticileri, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş grubunun, Aşıklar Köprüsü’nden, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na kadar Ayvalık Belediye Bandosu öncülüğünde gerçekleştirdikleri yürüyüşle başladı.
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    2. doğa festivali, ayvalık festivalleri, ayvalık doğa festivali, akkızlı günler, balıkesir festivalleri

    Ot çeşitleri, zeytin, zeytinyağı, el sanatları ürünlerini sergilendiği stantların kurulduğu Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın bir ağızdan seslendirildiği açılış serenomisinde konuşan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, düzenledikleri festivalin Türkiye ve Ayvalık için hayırlara vesile olmasını diledi.

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    2. doğa festivali, ayvalık festivalleri, ayvalık doğa festivali, akkızlı günler, balıkesir festivalleri
    Törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Milletvekili Adil Çelik, tören saatine kadar henüz mazbatasını almamış olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in adına Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burak Tok, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın konuşmaların ardından, Vali Yazıcı’nın öncülüğündeki protokol stantların açılış kurdelesini birlikte keserek, stantları ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.
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    2. doğa festivali, ayvalık festivalleri, ayvalık doğa festivali, akkızlı günler, balıkesir festivalleri

    Festivalin ilk gününde Leyla Gastronomi Tadım Noktası tarafından Yöresel Lezzetler Farklı Dokunuşlar isimli etkinlik, ressam Emine Alışık’ın sergi açılışı ve verdiği workshop gerçekleşti.

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    2. doğa festivali, ayvalık festivalleri, ayvalık doğa festivali, akkızlı günler, balıkesir festivalleri
    Ayrıca Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi katılımcıları büyüledi.
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    Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Doğa Festivali katılımcıları arasındaydı.
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    2. doğa festivali, ayvalık festivalleri, ayvalık doğa festivali, akkızlı günler, balıkesir festivalleri
    Kardeşler Orkestrası’nın Cumhuriyet Meydanı’nda halka açık verdiği konser ile festivalin ilk günü sona erdi.
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    2. doğa festivali, ayvalık festivalleri, ayvalık doğa festivali, akkızlı günler, balıkesir festivalleri
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    2. doğa festivali, ayvalık festivalleri, ayvalık doğa festivali, akkızlı günler, balıkesir festivalleri
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