Az kişi tarafından bilinen ilginç tatil yerleri

Deneyim tatili kavramı hayatımıza girdiğinden beri konaklama yeri arama ve seçme alışkanlıklarımız da değişiyor. Gittiğimiz bir şehri gerçekten deneyimlemek için artık birçoğumuz otellere değil, bir süreliğine de olsa oranın yerlisi gibi yaşayacağımız kiralık evlere yöneliyoruz.

Airbnb, ev ve oda kiralamak isteyenlerin en sık başvurduğu site olarak konaklama seçeneklerinin sayısız olduğu bir platform. Tabii hal böyle olunca sıra dışı ve son derece ilginç konaklama yerleri bulmak da mümkün oluyor.

Sitenin açıkladığı son yükselen trend ise ev sahiplerinin yaratıcılığını konuşturarak tren, otobüs, uçak gibi taşıt araçlarından eve dönüştürdüğü benzersiz konaklama mekanları. Şu an için 13 binden fazla karavanın yanı sıra 9 bin tekne, 328 tren, 75 uçak ve birkaç tane de uzay aracı sitede listeleniyor!

İşte Airbnb’den seçtiğimiz, az kişi tarafından bilinen taşıtlardan eve dönüştürülen 5 ilginç konaklama yeri...