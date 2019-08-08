Az kişi tarafından bilinen ilginç tatil yerleri
ntv.com.tr
Konaklamada yeni trend: otobüs, tren vagonu ve hatta uçaktan dönüştürülen evler.
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Deneyim tatili kavramı hayatımıza girdiğinden beri konaklama yeri arama ve seçme alışkanlıklarımız da değişiyor. Gittiğimiz bir şehri gerçekten deneyimlemek için artık birçoğumuz otellere değil, bir süreliğine de olsa oranın yerlisi gibi yaşayacağımız kiralık evlere yöneliyoruz.
Airbnb, ev ve oda kiralamak isteyenlerin en sık başvurduğu site olarak konaklama seçeneklerinin sayısız olduğu bir platform. Tabii hal böyle olunca sıra dışı ve son derece ilginç konaklama yerleri bulmak da mümkün oluyor.
Sitenin açıkladığı son yükselen trend ise ev sahiplerinin yaratıcılığını konuşturarak tren, otobüs, uçak gibi taşıt araçlarından eve dönüştürdüğü benzersiz konaklama mekanları. Şu an için 13 binden fazla karavanın yanı sıra 9 bin tekne, 328 tren, 75 uçak ve birkaç tane de uzay aracı sitede listeleniyor!
İşte Airbnb’den seçtiğimiz, az kişi tarafından bilinen taşıtlardan eve dönüştürülen 5 ilginç konaklama yeri...
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2Örneğin Spice Girls grubunun müzik dünyasının zirvesinde olduğu dönemde, 1997’de çekilen Spice World filminde kullanılan orijinal otobüste konaklayabilirsiniz!
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3Dışı Britanya bayrağı ile kaplı bu çift katlı otobüsün içi de yetenekli dekoratörler tarafından her Spice Girls hayranının rüyalarını süsleyecek detaylarla doldurulmuş. Otobüs Birleşik Krallık’ın Wight Adası bölgesinde bulunuyor.
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Fransa’nın batısında, St Michel Chef Chef’te bulunan bu konaklama mekanı, gerçek bir uçaktan dört kişinin kalabileceği bir eve dönüştürülmüş.
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6Evin içindeki oturma alanında uçağın koltukları ve masası kullanılırken, pilot kabini ise neredeyse orijinal olarak saklanmış ancak tek bir farkla: pilot kabini artık tuvalet görevini görüyor! Denize çok yakın olan tesisin bünyesinde yazın keyfini çıkarabileceğiniz yüzme havuzu ve su kaydırakları da bulunuyor.
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Filipinler’in Coron adasındaki ıssız bir koyun turkuaz renkli lagününde demirlemiş, sakince süzülen bir odada kalmak isterseniz bu yüzen ev sizin için harika bir tercih olacak.
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9Üç yüz altmış derece doğa ile çevrili bu tekne aynı zamanda etraftaki tek konaklama yeri olduğundan kuşların cıvıltıları duyacağınız tek ses olacak.
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10Şnorkelle dalış yapabilir, kano ve deniz bisikletiyle komşu koyları keşfe çıkabilirsiniz. Unicorn Boat adlı bu teknenin restoranında ise denizden taptaze çıkan ürünlerin tadına bakabilirsiniz.
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İkinci Dünya Savaşı’nda tren mutfağı olarak kullanılmış, 76 yıllık Platform1346, tamamen yenilenerek lüks bir eve dönüştürülmüş.
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12ABD’nin Maryville kentinde, Smoky Moutain Doğa Parkı’nın girişinden yarım saat uzaklıkta bulunan bu eşsiz konaklama mekanı birçok televizyon programında da kendine yer bulacak kadar iddialı. Terası, barbekü alanı ve minik süs havuzuyla açık havada keyif yapmayı sevenleri mutlu edecek.
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Apollo 11 uzay aracının bir replikasında, Yeni Zelanda’daki Pukaki Gölü’nün masmavi sularının ışıltılarıyla uyanabileceğiniz bu minik konaklama mekanı sizde farklı bir gezegendeymişsiniz hissi bırakacak.
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14Bölge aynı zamanda ışık kirliliğinden arındırılmış özel bir alan olduğundan tavanındaki pencerelerden yıldızları izlemenin ayrıcalığı da misafirlerine rüya gibi bir deneyim yaşatıyor.
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15Kaynak: Brandlifemag.com