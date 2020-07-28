Bahçesaray, rafting merkezi olmayı hedefliyor

Van'ın Bahçesaray ilçesi, doğa sporlarının merkezi olma yolunda ilerliyor. İlçede kurulan rafting takımı ve doğa severlerin gerçekleştirdiği etkinliklerle raftinge olan ilginin arttığı Bahçesaray'da, Türkiye Rafting Federasyonu da yeni etkinlikler için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı 28.07.2020 - 15:19

Bahçesaray, rafting merkezi olmayı hedefliyor - 1
Ormanlık alanları, ceviz ağaçları, Müküs Çayı ve el değmemiş coğrafyasıyla insanlarda hayranlık uyandıran Van'ın Bahçesaray ilçesi, doğa sporlarının merkezi olma yolunda ilerliyor.
Bahçesaray, rafting merkezi olmayı hedefliyor - 2
Terör olayları nedeniyle bölgenin saklı kalan güzellikleri, huzur ortamıyla ulusal, uluslararası, sosyal ve sportif etkinliklerin yapılacağı merkezler haline getiriliyor.
Bahçesaray, rafting merkezi olmayı hedefliyor - 3
Yüksek dağların eteklerinde, yemyeşil ormanları ve bozulmayan yapısıyla ünlü Bahçesaray ilçesinde de Müküs Çayı'nda üzerine ulusal ve uluslararası rafting yarışlarının yapılabileceği parkurlar oluşturuluyor
Bahçesaray, rafting merkezi olmayı hedefliyor - 4
İlçede kurulan rafting takımı ve doğaseverlerin gerçekleştirdiği etkinliklerle raftinge olan ilginin arttığı Bahçesaray'da, Türkiye Rafting Federasyonu da yeni etkinlikler için çalışmalarını sürdürüyor.
Bahçesaray, rafting merkezi olmayı hedefliyor - 5
Bahçesaray, rafting merkezi olmayı hedefliyor - 6
Bahçesaray, rafting merkezi olmayı hedefliyor - 7

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