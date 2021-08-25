Bakanlık duyurdu: Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzelere giriş ücretsiz olacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bakanlığa bağlı müzelerin ve müze gemilerin 13 Eylül'e kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı 25.08.2021 - 10:31

Bakanlık duyurdu: Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzelere giriş ücretsiz olacak - 1

Bakanlığın Twitter hesabında müze ve gemilerde sergilenen eserlere ait fotoğraflara yer verilen paylaşımda, şu açıklama yapıldı.

Bakanlık duyurdu: Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzelere giriş ücretsiz olacak - 2

"Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında Bakanlığımıza bağlı müzeler ile müze gemiler ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı. Harbiye Askeri Müzesi'nde de Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sakarya Meydan Muharebesi'nde görev yapan muzaffer Türk komutanların silah, teçhizat ve eşyalarından oluşan 52 tarihi eşya ile askeri kültür varlıkları da ziyaretçiler için sergileniyor"

Bakanlık duyurdu: Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzelere giriş ücretsiz olacak - 3

İşte Milli Savunma Bakanlığı'na ait müze ve müze gemiler...

İstanbul
Askerî Müze ve Kültür Sitesi (Harbiye)
İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi (Yeşilyurt)
Deniz Müzesi (Beşiktaş)

Ankara
Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi (Etimesgut)

İzmir
Ege Müze Gemisi (Fırkateyn)
Piri Reis Müze Gemisi (Denizaltı)

Bakanlık duyurdu: Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzelere giriş ücretsiz olacak - 4

Kocaeli
Gayret Müze Gemisi (Muhrip)
Hızır Reis Müze Gemisi (Denizaltı)

Çanakkale
Çanakkale Deniz Müzesi

Hatay
İskenderun Deniz Müzesi

Mersin
Mersin Deniz Müzesi 

Bakanlık duyurdu: Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzelere giriş ücretsiz olacak - 5
Bakanlık duyurdu: Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzelere giriş ücretsiz olacak - 6
Bakanlık duyurdu: Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzelere giriş ücretsiz olacak - 7
Bakanlık duyurdu: Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzelere giriş ücretsiz olacak - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER