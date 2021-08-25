Bakanlık duyurdu: Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla müzelere giriş ücretsiz olacak

Anadolu Ajansı 25.08.2021 - 10:31
Bakanlığın Twitter hesabında müze ve gemilerde sergilenen eserlere ait fotoğraflara yer verilen paylaşımda, şu açıklama yapıldı.
"Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında Bakanlığımıza bağlı müzeler ile müze gemiler ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı. Harbiye Askeri Müzesi'nde de Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sakarya Meydan Muharebesi'nde görev yapan muzaffer Türk komutanların silah, teçhizat ve eşyalarından oluşan 52 tarihi eşya ile askeri kültür varlıkları da ziyaretçiler için sergileniyor"
İşte Milli Savunma Bakanlığı'na ait müze ve müze gemiler...
İstanbul
Askerî Müze ve Kültür Sitesi (Harbiye)
İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi (Yeşilyurt)
Deniz Müzesi (Beşiktaş)
Ankara
Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi (Etimesgut)
İzmir
Ege Müze Gemisi (Fırkateyn)
Piri Reis Müze Gemisi (Denizaltı)
Kocaeli
Gayret Müze Gemisi (Muhrip)
Hızır Reis Müze Gemisi (Denizaltı)
Çanakkale
Çanakkale Deniz Müzesi
Hatay
İskenderun Deniz Müzesi
Mersin
Mersin Deniz Müzesi