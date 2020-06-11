Balıkesir'de mavi bayraklı plaj sayısı 31'e çıktı

Balıkesir'de geçtiğimiz yıl 22 olan mavi bayraklı plaj sayısı, 31'e yükseldi. Balıkesir, en fazla mavi bayrağa sahip 5'inci il oldu.

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DHA 11.06.2020 - 12:01

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve çalışmaları ile Balıkesir'in plajlarında 22 olan mavi bayrak sayısı 31'e çıktı. Bu yıl, Ayvalık'ta 11, Burhaniye'de 5, Edremit'te 7, Erdek'te 5 ve Gömeç'te 3 plajda mavi bayrak dalgalanacak.

Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı, Antandros, Özdemir Sitesi ve Ocaklar halk plajlarının yanı sıra bu yıl Zeytinli Altınkum, Sarıkız mevki ve Sarımsaklı Maliye Kampı plajlarına da mavi bayrak aldı. Balıkesir; Antalya, Muğla, İzmir, Aydın'ın ardından en fazla mavi bayrağa sahip 5'inci il oldu.

STANDARTLAR YÜKSELİYOR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı halk plajı sayısını artırmayı, plajların yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini ve mavi bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasının sağlanmasını hedefliyor. Belediye ayrıca yıl boyunca çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları da yürütecek.

BALIKESİR YAZA HAZIRLANIYOR 31 plajında mavi bayrağın dalgalandığı 31 plajında mavi bayrağın dalgalandığı Balıkesir kıyıları, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmalarıyla turizm sezonuna hazırlanıyor. Balıkesir’in 291 kilometrelik sahil şeridinde yapılan çalışmalar kapsamında kent mobilyalarının yenilenmesinden yürüyüş ve bisiklet yollarına, soyunma kabinlerinden kum eleme ve temizlik çalışmalarına, asfalttan peyzaj çalışmalarına kadar her şey titizlikle planlanıp hayata geçiriliyor. Özellikle Covid-19 salgını süresince Balıkesir’in 291 kilometrelik sahil şeridinde hızlı ve yoğun bir şekilde çalışan ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da sık sık ziyaret ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor.

MAVİ BAYRAK NEDİR? Mavi bayrak nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Plajlar için 33, marinalar için 38, yatlar için ise 17 mavi bayrak kriteri bulunuyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajlardaki sıhhi tesislerin tamamının paket arıtma tesisi veya belediye arıtma tesisine bağlı olması da zorunlu kriterler arasında. Mavi bayrak adayı plajlar için Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği gereğince yaz sezonu boyunca (Mayıs- Ekim ayları arası) 15 gün arayla deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılıyor ve yapılan analizler düzenli olarak paylaşılıyor.

2020 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?) Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486'ya ulaştı. Türkiye'de 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

TÜRKİYE, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ Bu sayıyla Türkiye, 486 plajı ile 2020'de dünya üçüncüsü oldu.

ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, İzmir'de 52'ye, Aydın’da 35'e, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi.

Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

KAPUTAŞ YİNE LİSTEDE Türkiye'nin en ünlü plajlarından Antalya'daki Kaputaş Plajı, İngiliz Guardian gazetesi tarafından da dünyanın sayılı plajları arasında gösterilmişti. Bu plaj yıllardır temiz denizi ile Mavi Bayrak listesinde yer alıyor. KAPUTAŞ PLAJI DÜNYADA EN İYİLER ARASINDA

VAN'DAN TEK PLAJ LİSTEDE Van ise denize kıyısı olmamasına rağmen Mavi Bayraklı plaja sahip olan tek il olarak kayda geçti. TÜRKİYE'NİN DENİZE KIYISI OLMAYAN İLK MAVİ BAYRAKLI PLAJI

ILICA EGE'NİN ZİRVESİNDE Çeşme'deki Ilıca Plajı da yıllardır Ege'nin en iyi sahilleri listesinin zirvesinde yer alan bir plaj.

KELEBEKLER VADİSİ OLMADAN OLMAZ Türkiye'nin bir diğer ünlü plajı da Fethiye yakınlarındaki Ölüdeniz'de bulunan "Kelebekler Vadisi". Turizm tanıtma posterlerinde Türkiye'nin sembolleri arasında yer alıyor.

MAVİ MARİNALARDA ARTIŞ Türkiye, ödüle hak kazanan 22 marinası ile de dünya sıralamasında 7. sırada yer aldı. D-Marin'in Didim, Göcek ve Turgutreis'te bulunan 3 marinası, bu yıl da Mavi Bayrak’ı dalgalandırmaya devam edecek. Yani Türkiye'de 22 marinaya verilen Mavi Bayrak'tan üçünün sahibi D-Marin oldu.

BİRÇOK KRİTERİ VAR

İSPANYA BİRİNCİ SIRADA Mavi Bayrak'ta İspanya 669, Yunanistan ise 517 plajla ilk iki sırayı paylaşan ülkeler oldu.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ DÜNYA BİRİNCİLİĞİ Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

BİR BAKIŞTA MAVİ BAYRAKLAR Dünyada 46 ülkenin dahil olduğu 'Mavi Bayrak Programı' 1987 yılında uluslararası alanda yürütülmeye başlandı. Türkiye ise programa 1993 yılında dahil oldu. Şu an Mavi Bayrak Programı'nın ülkemizde 20. yılı. Dünya üzerindeki mavi bayrakların yaklaşık yüzde 11'i Türkiye'de bulunmaktadır.

İŞTE TÜRKİYE'NİN TÜM MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle hazırladığı Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...

İŞTE İL İL PLAJ LİSTESİ Mavi Bayrak, Çevre yönetimine önem verildiğini, Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, deniz suyunun temizliğini, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğe sahip olduğunun garantisi niteliğindedir.

Bu ödül sadece plajlar için değil, aynı zamanda marinalar ve yatlar için de verilmektedir. Mavi Bayrak Ödülü'nü alabilmek için, plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriterin sağlanması gerekmektedir.

Plajlardan 15 günlük aralar ile sezon boyunca deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır.

Bu analizler "Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri" kapsamında değerlendirilmektedir.

Marinalar için ise deniz suyu analizi istenmemektedir.

Deniz suyunun fiziksel görüntüsü, ana kriter olarak değerlendirilmektedir.

Söz konusu numune alma ve analiz işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da bir kısmı finanse edilmektedir.

Mavi Bayrak, doğanın ve plajı kullanan seyahat severlerin korunmasını öngördüğü kadar, Uluslararası Turizm pazarında da büyük öneme sahiptir.

Zira tatil yöreleri için önemli bir prestij ve tüketiciler tarafından da, önemli bir tercih sebebi olmaktadır.

Mavi Bayrak Programı ülkemizde 1993 yılında Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılmış olup, başlangıcından bugüne bir STK olan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir.