Balon turizmine yoğun ilgi: 138 bin turist Kapadokya'yı havadan izledi

"KAPADOKYA, DÜNYADA TİCARİ BALONCULUĞUN BAŞKENTİ"

Özellikle yılın ilk yarısında rüzgar ve yağış gibi olumsuz hava koşullarının balon turlarının yapılmasını engellemesine rağmen etkinliğin gerçekleştirildiği günlerde çok sayıda balonun gökyüzüne yükseldiğini aktaran Dinler, şöyle konuştu:

"2020 tüm dünyada olduğu gibi pandeminin gölgesinde geçti. 2021, aşı çalışmalarının da başlamasıyla toparlanma yılı oldu. Özellikle yaz döneminde ABD ve Meksikalı turistlerin artan etkisiyle daha yoğun uçuşlar yapmaya başladık. Kurban Bayramı tatiliyle de temmuz ayındaki yoğunluk beklentimizin üstünde gerçekleşti. Umarız bu yükseliş oranı, ağustos, eylül ve ekim aylarında da devam eder"