Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni

ntv.com.tr 10.07.2020 - 10:57
Barbados, Karayipler Denizi'nde bulunan küçük bir ada ülkesi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın da doğduğu ülke olan Barbados, muhteşem plajları ve deniziyle ünlü.
BARBADOS'UN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
286 bin kişinin yaşadığı ülkenin başkenti Bridgetown. Aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Bridgetown dışında Barbados genellikle ufak yerleşim yerlerinden oluşuyor.
439 kilometrekarelik Barbados'un en büyük gelir kaynağı turizm. Ülke geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın turist ağırlamıştı.
Ancak corona virüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi Barbados'u da olumsuz etkiledi.
Barbados Başbakanı Mia Mottley, adaya tatil için gelen ancak kalışını uzatarak, evden çalışmaya burada başlamak isteyen yabancı turistlere 1 yıllık oturum izni vermeye hazırlandıklarını söyledi.
Mottley, "Barbados'a Hoşgeldiniz Damgası" adını verdikleri programla, yabancı turistlerin 1 yıl boyunca adada yaşayarak, turistik seyahatten farklı olarak oradaki hayatı daha iyi deneyimleyebileceklerini belirtti.
Mottley, "Buraya gelip birkaç ay uzaktan çalışıp sonra tekrar gidip gelme imkanınız olduğunda neden Avrupa, ABD ya da Latin Amerika'da yaşayasınız ki?" dedi.
Barbados Otel ve Turizm Derneği tarafından derlenen verilere göre, Barbados'un gayrisafi yurtiçi hasılatının yüzde 40'ı turizmden geliyor. İstihdamın da yüzde 30'u gene turizm sektöründe çalışıyor.
Barbados, 12 Temmuz'dan itibaren sınırlarının turistlere yeniden açmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar yapılan rezervasyonların önceki yılların altında olduğu belirtiliyor.
Barbados ülkeye girişlerde yabancılardan corona virüs testi yaptırmalarını istiyor ve sonucun negatif çıkması halinde ülkeye kabul edeceğini söylüyor. Ayrıca havaalanında maske takmak da zorunlu hale getirildi.