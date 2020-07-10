Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni

Barbados, Karayipler'in en ünlü tatil adalarından birisi. Turizm cenneti olan bu küçük ada ülkesi, her yıl dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor. Tüm dünyayı olduğu gibi Barbados'u da derinden etkileyen corona virüs, adayı en büyük gelir kaynağı turizmden mahrum bıraktı. Ekonomik kaybını azaltmak isteyen Barbados, tatil için ülkeye gelen turislere evden çalışabilecekleri bir işleri varsa 1 yıllık oturma vizesi verecek. Bu şekilde azalan turist ve turizm gelirinin toparlanması hedefleniyor.

ntv.com.tr 10.07.2020 - 10:57

Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni - 1

Barbados, Karayipler Denizi'nde bulunan küçük bir ada ülkesi.

Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni - 2

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın da doğduğu ülke olan Barbados, muhteşem plajları ve deniziyle ünlü.

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Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni - 3

286 bin kişinin yaşadığı ülkenin başkenti Bridgetown. Aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Bridgetown dışında Barbados genellikle ufak yerleşim yerlerinden oluşuyor.

Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni - 4

439 kilometrekarelik Barbados'un en büyük gelir kaynağı turizm. Ülke geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın turist ağırlamıştı.

Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni - 5

Ancak corona virüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi Barbados'u da olumsuz etkiledi.

Barbados Başbakanı Mia Mottley, adaya tatil için gelen ancak kalışını uzatarak, evden çalışmaya burada başlamak isteyen yabancı turistlere 1 yıllık oturum izni vermeye hazırlandıklarını söyledi.

Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni - 6

Mottley, "Barbados'a Hoşgeldiniz Damgası" adını verdikleri programla, yabancı turistlerin 1 yıl boyunca adada yaşayarak, turistik seyahatten farklı olarak oradaki hayatı daha iyi deneyimleyebileceklerini belirtti.

Mottley, "Buraya gelip birkaç ay uzaktan çalışıp sonra tekrar gidip gelme imkanınız olduğunda neden Avrupa, ABD ya da Latin Amerika'da yaşayasınız ki?" dedi. 

Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni - 7

Barbados Otel ve Turizm Derneği tarafından derlenen verilere göre, Barbados'un gayrisafi yurtiçi hasılatının yüzde 40'ı turizmden geliyor. İstihdamın da yüzde 30'u gene turizm sektöründe çalışıyor. 

Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni - 8

Barbados, 12 Temmuz'dan itibaren sınırlarının turistlere yeniden açmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar yapılan rezervasyonların önceki yılların altında olduğu belirtiliyor. 

Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni - 9

Barbados ülkeye girişlerde yabancılardan corona virüs testi yaptırmalarını istiyor ve sonucun negatif çıkması halinde ülkeye kabul edeceğini söylüyor. Ayrıca havaalanında maske takmak da zorunlu hale getirildi.

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