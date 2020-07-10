Barbados'tan tatil gibi iş imkanı: Evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni

Ancak corona virüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi Barbados'u da olumsuz etkiledi.

Barbados Başbakanı Mia Mottley, adaya tatil için gelen ancak kalışını uzatarak, evden çalışmaya burada başlamak isteyen yabancı turistlere 1 yıllık oturum izni vermeye hazırlandıklarını söyledi.