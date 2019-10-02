Bartın'da 80 milyon yıllık bir doğa harikası: Güzelcehisar Lav Sütunları

Ziyaretçilerden Alptekin Yılmaz da lav sütunlarını Türkiye dahil dünyada sadece 4 ülkede bulunmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Milyonlarca yıl önceden gelen ve dünyanın ender oluşumlarından olan lav sütunlarının aynı zamanda coğrafyayı ve tarihi de anlatan bir yer olduğunu ifade eden Yılmaz, "Tabiat olarak çok güzel. Fırsat buldukça buraya gelip dinleniyoruz. Yine bir proje kapsamında Letonya'dan misafirlerimiz var. Kendileri de birkaç gündür burayı görmek için heyecanlıydılar ve buraya hayran kaldılar" diye konuştu.