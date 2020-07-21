Bartın'ın 80 milyon yıllık bir doğa harikası: Güzelcehisar Lav Sütunları

Ailesiyle birlikte lav sütunlarını görmeye Ankara’dan gelen Mustafa Uçmak, "Burası çok güzel, çok hoşumuza gitti, zaten gelmeden önce internet ortamında araştırma yaptık. Sonra buraya geldik. Özellikle volkanik kayalarla ilgili bilgileri öğrenince çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir yer, herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" dedi.